Trabzonspor, CAS'a resmen başvurdu

Avrupa kupalarından bir yıllığına men edilen bordo-mavili ekip, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) resmi başvuruyu yaparak karara itiraz etti.

UEFA, geçtiğimiz günlerde finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar vermişti.

2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde UEFA kupalarına katılmayı hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceği duyurulan Trabzonspor, CAS'a başvurarak itiraz hakkını kullandığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili ekibin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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UEFA'nın, 03.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için, İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra, yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur.