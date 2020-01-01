Trabzonspor, CAS'a başvuracağını duyurdu
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Trabzonspor, UEFA'dan gelen Avrupa kupalarından 1 yıl men kararına ilişkin bir açıklama yayınlayarak CAS'a itiraz edeceklerini duyurdu.
Bordo mavili kulübün Kamuyu Aydınlanma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır. Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz. UEFA'nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."