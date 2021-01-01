Trabzonspor beş isme veda etti

Trabzonspor, sözleşmeleri sona eren beş oyuncuyla yolların ayrıldığını açıkladı.

2020/2021 sezonunun ardından transfer çalışmalarına hızlı başlayan Trabzonspor, Parma'dan Gervinho ile Roma'dan Bruno Peres'i kadrosuna katmıştı.

Transfer edilecek oyuncularla ilgili transfer çalışmalarına devam eden bordo - mavililer diğer yandan da gönderilecek oyuncuları belirdi. Trabzonspor, 2020/2021 sezonu itibariyle sözleşmeleri sona eren Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe ile yollarını ayırdı.

Resmi internet sitesinden de açıklama yayınlayan bordo - mavililer oyunculara bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

Bu sezon ne yaptılar?

Kamil Ahmet Çörekçi: Bu sezon 19 karşılaşmada görev aldı ve bir kez asist yapma başarısı gösterdi. 29 yaşındaki oyuncu 2017 yılında Eskişehirspor'dan transfer edilmişti.

Majid Hosseini: 24 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de 18 karşılaşmada görev aldı. Trabzonspor, İranlı oyuncuyu 2018 yışında Esteghlal'den 517 bin euro karşılığında kadroya katmıştı.

Marlon: Süper Lig'de 36 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı oyuncu bir kez asist yapma başarısı gösterdi. Trabzonspor Marlon'u sezon başında Fluminense'den 150 bin euro karşılığında kiralamıştı.

Lewis Baker: Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 36 maçta forma giyen İngiliz oyuncu iki gol atarken beş kez de asist yaptı. Başarılı oyuncu sezon başında Chelsea'den kiralanmıştı.

Benik Afobe: 28 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de sahaya çıktığı 28 maçta beş kez gol sevinci yaşadı. Afobe sezon başında Stoke City'den 100 bin euro karşılığında kiralanmıştı.