Trabzonspor Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda son sırada bulunan Trabzonspor, Krasnodar deplasmanında gruptan çıkma şansını arttırmak istiyor.

'nde geride kalan 3 maçta istediği sonuçları alamayan , UEFA Avrupa Ligi C Grubu mücadelesinde Krasnodar'ın konuğu olacak. Bordo mavililer sadece 1 puana sahip olmasına karşın alacağı bir galibiyetle tekrar ilk ikiye girme şansını yakalayacak.

Trabzonspor Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?

Avrupa Ligi'nde Krasnodar, ve ile aynı grupta bulunan Trabzonspor, sadece Basel'den puan alabildi. C Grubundaki puan durumu şöyle;

Takım Averaj Puan Basel +6 7 Getafe +1 6 Krasnodar -4 3 Trabzonspor -3 1

Trabzonspor'un gruptan çıkabilmesi için kalan tüm maçlarını kazanması gerekiyor. Ancak bu durumda bile bordo mavililer grubundan çıkamayabilir. Basel, Getafe ve Krasnodar'ın kendi aralarında oynayacağı maçlar da Trabzonspor'un bu gruptaki kaderini tayin edecek.

Trabzonspor'un kalan maçları

07.11.2019 Krasnodar - Trabzonspor

28.11.2019 Trabzonspor - Getafe

12.12.2019 Basel - Trabzonspor

Ünal Karaman: Gücümüzü sonuna kadar kullanacağız

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun dördüncü haftasında temsilcisi Krasnodar ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, işlerinin zor olduğunu bildiklerini ancak hem fiziksel hem psikolojik olarak müsabakaya hazır olduklarını söyledi.

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Bordo-mavili takımın teknik adamı, lig ve Avrupa'da kaybedilen puanların ardından takımın psikolojik durumuna ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Onların başında bir salon subayı değil saha komutanı var. Dolayısıyla bizim iş bitti diye beyaz bayrağı veya havluyu atmadığımız sürece onların atma lüksü yok. Onlar öğrenecekler, hata yapacak maç kaybedecek ama pes etmeyecekler. Bizim psikolojik yılgınlığımız yok sadece üzgünüz. Krasnodar maçına da bu şekilde bakıyoruz."

"Olabilecek en iyi hazırlıkla biz sahada olacağız. Gücümüzü sonuna kadar kullanacağız. Bunun ötesinde rakip iyi takım, iyi durumda asla pes etmeyen bir takım. Son maçta son dakikalarda 2 gol attılar. İşimizin zor olduğunu biliyoruz, hem fiziksel hem psikojik olarak müsabakaya hazırız."