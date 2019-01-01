Trabzonspor avantajı kaptı: 2-1

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Altay'ı 2-1 yendi.

Ziraat Kupası 5. tur maçında ile , İzmir Atatürk Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarının uzatma anlarında Avdijaj'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sturridge, plase vuruşla ağları havalandırdı ve Bordo Mavililer devreye 1-0 önde girdi.

Ev sahibi Altay, 55. dakikada beraberliği yakaladı. Ivanildo Fernandes'in Hüsamettin'i ceza sahasında düşürmesiyle kazanılan penaltıda Leandrinho topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi.

Karadeniz ekibi 66. dakikada bir kez daha öne geçti. 61. dakikada oyuna giren Sörloth, sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortayı kafayla tamamlayıp golünü attı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor sahadan galip ayrılan taraf oldu. Rövanş karşılaşması 19 Aralık Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.

Maçtan dakikalar

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Trabzonspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Avdijaj'ın sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sturridge'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Haberin devamı aşağıda

İlk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın 55. dakikasında Ivanildo Fernandes'le girdiği mücadelede Hüsamettin Yener'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Serkan Tokat, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Leandrinho, topu filelere gönderdi: 1-1

64. dakikada Ekuban'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutunda top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

66. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada ceza sahasındaki Sörloth'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2