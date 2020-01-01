Trabzonspor, Alpaslan Öztürk'ün peşinde

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor’un Göztepe’den Alpaslan Öztürk’ü gündemine aldığı iddia edildi.

Ndiaye’den sonra en az bir takviye daha gerçekleştirmeyi planlayan ’un sıradaki transferi stoper alacak.

Şu ana kadar hep yabancı isimlerle temasta olan Bordo Mavililer’in gündemine son olarak yerli bir isim girdi.

Fanatik’in haberine göre Karadeniz ekibi, çok iyi bir ilk yarı geçiren Alpaslan Öztürk’ü radarına aldı.

Esas mevkisi orta saha olmasına rağmen İzmir ekibinde bu sezon savunmanın göbeğinde görev yapan Alpaslan, oldukça başarılı performans çizdi.

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3 gollük hücum katkısıyla da dikkat çeken 26 yaşındaki gurbetçi yıldız, sağ bekte de görev yapabiliyor.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in, Çok yönlü oyun yapısı nedeniyle Alpaslan’ı takımında istediği öne sürüldü

Trabzonspor Yönetimi, ile 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncuyla ilgili önümüzdeki günlerde nabız yoklayacak ve şartlarını araştıracak.