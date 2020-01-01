Trabzonspor, Alpaslan Öztürk'ün peşinde
Ndiaye’den sonra en az bir takviye daha gerçekleştirmeyi planlayan Trabzonspor’un sıradaki transferi stoper alacak.
Şu ana kadar hep yabancı isimlerle temasta olan Bordo Mavililer’in gündemine son olarak yerli bir isim girdi.
Fanatik’in haberine göre Karadeniz ekibi, çok iyi bir ilk yarı geçiren Alpaslan Öztürk’ü radarına aldı.
Esas mevkisi orta saha olmasına rağmen İzmir ekibinde bu sezon savunmanın göbeğinde görev yapan Alpaslan, oldukça başarılı performans çizdi.
3 gollük hücum katkısıyla da dikkat çeken 26 yaşındaki gurbetçi yıldız, sağ bekte de görev yapabiliyor.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in, Çok yönlü oyun yapısı nedeniyle Alpaslan’ı takımında istediği öne sürüldü
Trabzonspor Yönetimi, Göztepe ile 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncuyla ilgili önümüzdeki günlerde nabız yoklayacak ve şartlarını araştıracak.