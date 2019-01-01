Trabzonspor, Alexander Sörloth'u gündemine aldı
Sabah’tan Yunus Emre Sel’in haberine göre Bordo Mavililer, Crystal Palace forması giyen 1.95m boyundaki Norveçli forvet Alexander Sörloth’u gündemine aldı.
2018’de Danimarka kulübü Midtjylland’dan 9 milyon euro bonservis bedeli ile Crystal Palace’a transfer olmuş ancak beklentileri karşılayamamıştı.
Geçen sezonun ilk yarısında 12 Premier Lig maçına çıkan Sörloth, gol atma başarısı gösteremiş daha sonra Belçika’nın Gent kulübüne kiralanmıştı.
Sörloth burada çıktığı 23 resmi maçta ise 5 gol atıp 3 de asist yapmıştı.
Alexander Sörloth kimdir?
Bir dönem Bursaspor forması giyen Goran Sörloth’un oğlu olan Alexander Sörloth, 5 Aralık 1995’te Norveç’in Tröndheim şehrinde dünyaya geldi
Futbola Rosenborg altyapısından başlayan Sörloth, daha sonrasırasıyla Bodo/Glimt, Groningen ve Midtjylland formasını giydi
Midtjylland formasıyla 2017-2018 sezonunda 26 maçta 15 gol atarak yıldızlaşan Sörloth, daha sonra 9 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz kulübü Crystal Palace’ın yolunu tuttu.
Danimarka’daki başarısını İngiltere’ye taşıyamayan Sörloth devre arasını ise kiralık olarak Belçika’da Gent’te geçirdi.