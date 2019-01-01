Trabzonspor, Alexander Sörloth için harekete geçiyor

Bordo mavililer, Norveçli golcü Sörloth'un bonservisini almak için Crystal Palace'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

yönetimi, attığı gollerle alkış toplayan Norveçli golcü Alexander Sörloth'un bonservisini almak için harekete geçiyor.

Fanatik'te yer alan habere göre bordo mavili yöneticiler, 2020-21 sezonundaki resmi maçların yüzde ellisinde forma giymesi halinde 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek olan Sörloth için erken davramayı planlıyor.

Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, iki yıllık kiralama için 750 bin euro ödenen Sörloth'un bonservisi için ile 4 milyon euro'ya anlaşmayı hedefliyor.

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Ünal Karaman'ın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen ve bordo mavili formayla çıktığı 19 resmi maçta 8 gol atıp 4 asist yapan 23 yaşındaki golcü, Norveç Milli Takımı'yla çıktığı son üç maçta da dört gol kaydetmeyi başardı.