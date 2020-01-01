Trabzonspor açıkladı: Newton ile devam

Bordo mavili ekibi yeni sezonda Eddie Newton çalıştıracak.

'u 2020-21 sezonunda Eddie Newton çalıştıracak.

Bordo mavili ekip, Hüseyin Çimşir'le yollarını ayırdıktan sonra sezonu Newton yönetiminde tamamlamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada 48 yaşındaki antrenörün yeni sezonda teknik direktör olarak görev alacağı duyuruldu.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton'a görevinde başarılar dileriz."

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor'un adı son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı'yla da anılıyordu.