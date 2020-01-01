Trabzonspor: Açık oturumda yer almayacağız

TSYD'nin 4 büyüklerin başkanlarının açık oturuma katılacağını duyurması üzerine Trabzonspor'dan açıklama geldi.

Spor Yazarları Derneği, Süper Lig'in 4 büyüklerinin başkanlarının 26 Şubat günü açık oturumda bir araya geleceğini duyurmuştu.

Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bu konuya ilişkin açıklama yayınladı. Bordo mavili ekip, "Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin internet sitesinde dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine dair bir açıklama yayınlanmıştır. Bahse konu organizasyonla ilgili tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır" ifadelerine yer verdi.

Futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirten Trabzonspor, diğer kulüplerin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içerisinde yer almayacaklarını kamuoyunun bilgisine sundu.

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Başkanı Mustafa Cengiz de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imza töreninde açık oturum ile ilgili bilgilendirilmediklerini belirtmişti.