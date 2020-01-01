Trabzonspor

Trabzonspor, Abdullah Avcı'yı resmen duyurdu

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Ahmet Agaoglu Abdullah Avci Trabzonspor 11102020
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Bordo-mavili ekip, son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran 57 yaşındaki teknik direktör ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Eddie Newton ile yollarını karşılıklı olarak ayıran Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu.

Karadeniz ekibi, teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirildiğini duyurdu. Bordo-mavili kulüp, 57 yaşındaki teknik direktörle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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    "Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

    Goal 50: Dünyadaki en iyi 50 futbolcu

    Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya;

    Haberin devamı aşağıda

    2020/21 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

    2021/22 futbol sezonu için 6.500.000.-TL garanti ücret,

    2022/23 futbol sezonu için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

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