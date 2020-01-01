Trabzonspor, Abdullah Avcı'yı resmen duyurdu
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Eddie Newton ile yollarını karşılıklı olarak ayıran Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu.
Karadeniz ekibi, teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirildiğini duyurdu. Bordo-mavili kulüp, 57 yaşındaki teknik direktörle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya;
2020/21 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 6.500.000.-TL garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir."