Trabzonspor, Abdullah Avcı'yı resmen duyurdu

Bordo-mavili ekip, son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran 57 yaşındaki teknik direktör ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Eddie Newton ile yollarını karşılıklı olarak ayıran 'un yeni hocası belli oldu.

Karadeniz ekibi, teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirildiğini duyurdu. Bordo-mavili kulüp, 57 yaşındaki teknik direktörle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

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Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya;

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2020/21 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 6.500.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir."