Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın maaşını açıkladı!

Trabzonspor ikinci kez göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşme detaylarını açıkladı.

Abdullah Avcı, Trabzon'da ikinci döneminde

Bu sezon 40 milyon lira kazanacak

Trabzonspor sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi

NE OLDU? Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın sözleşme detaylarını KAP'a açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı, 2023/24 sezonu için 40 milyon TL garanti ücret alacak. 2024/25 sezonu için ise bir önceki sezon ödenen ücrete, %50 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılacak.

NE SÖYLENDİ? Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "2023-2024 sezonu için 40 milyon TL garanti ücret ödenmesine, 2024-2025 sezonu garanti ücreti olarak, bir önceki sezon ödenen ücrete, %50 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutarın ödenmesine, karar verilmiştir."

BÜYÜK RESİM: Bordo-mavili kulüp, 10 Kasım 2020'de ilk kez göreve getirdiği Abdullah Avcı dönemindeki 3 sezonda 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa'da olmak üzere 3 şampiyonluk kazandı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'yla 2021-2022 sezonunda ligi zirvede tamamlayarak 37 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada seizonu tamamlayan Karadeniz ekibi, 7. şampiyonluğuna ulaştı.

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SIRADA NE VAR? Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, ikinci kez göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra bir maça çıkacak.