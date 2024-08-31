Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını resmen ayırdı

Bir süredir beklenen ayrılık resmiyete kavuştu ve Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi bitti

Alacakları ne olacak?

En güçlü aday Şenol Güneş

NE OLDU? UEFA Konferans Ligi'ne play-off'larda veda eden Trabzonspor bir süredir Abdullah Avcı ile yollarını ayırmayı planlıyordu. Karadeniz ekibinin planları resmiyete kavuştu ve Abdullah Avcı takıma veda etti.

BÜYÜK RESİM: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı ile yaptığı konuşmada kendisine teşekkür ederken, alacağının yarısını da bırakmasını istedi. Bu sene için 60 milyon TL’ye anlaşan Avcı, alacağının yarısını bırakarak ayrıldı.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Trabzonspor'un başında 44 maça çıkan Abdullah Avcı, 25 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 13 beraberlik almıştı. Deneyimli teknik direktör, bordo-mavililerin başında 1.84 puan ortalaması elde etmişti.

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SIRADA NE VAR? Trabzonspor'un Abdullah Avcı ayrılığının resmiyet kazanmasıyla Şenol Güneş için harekete geçeceği söyleniyordu. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş, 2023 Ekim'den bu yana boşta.