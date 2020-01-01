Trabzonspor

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'e kavuşuyor

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Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi. Genç futbolcunun birkaç hafta içinde kadroya alınması bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan ekibi AEK ile Trabzon'da oynanan maçta sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavililerin Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, yaklaşık 5 aydır sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür'ün Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde oynayacakları Gaziantep karşılaşmasında görev yapabileceğini söyledi.

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    Almanya'daki tedavisini tamamlayan 20 yaşındaki futbolcunun, 2-3 hafta içinde saha çalışmalarına başlaması bekleniyor.

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