Trabzonspor, 2022-23 sezonunu ne zaman açacak?

Süper Lig’i 2021-22 sezonunda şampiyon olarak tamamlayarak en erken şampiyonluğu elde etmesiyle de tarihe geçen Trabzonspor’da 38 sene sonra gelen şampiyonluk coşkusu devam ediyor.

22 Mart’ta İstanbul’da başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın bir araya geldiği 2022-23 sezonu toplantısında yeni sezonun Trabzonspor için ne zaman başlayacağının bilgisi verilmemişti.

A takımın 2022-23 sezonu planlaması, kadro yapılanması, altyapı organizasyonu ve tesisleşme konularında bir toplantı gerçekleştiren Trabzonspor’un ileri gelenleri, bu toplantıyla beraber gündem konularına son şekli vermişlerdi.

Trabzonspor 2022-23 sezonunun hazırlıklarına ne zaman başlayacağını kamuoyuyla henüz paylaşmış değil.