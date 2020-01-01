Trabzon'a dönen Sörloth'un karantina süreci başladı
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye Süper Lig'in askıya alınmasının ardından lig lideri Trabzonspor, futbolcularına 2 Mayıs'a kadar izin vermişti.
Bordo mavili ekibin yıldız oyuncusu Alexander Sörloth da 7 Nisan Salı günü Norveç hükümetinin tahsis ettiği uçakla ülkesine gitmişti.
Trabzonspor, bugün akşam saatlerinde kulübün resmi internet sitesinden yayınladığı bilgilendirmeyle golcü oyuncunun Trabzon'a döndüğünü duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Özel izinle ülkesi Norveç’e giden oyuncumuz Alexander Sörloth bu akşam saat 22.10’da özel uçakla ülkesi Norveç’ten Trabzon’a gelerek karantina sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Alexander Sörloth, Trabzonspor'un zirvede bulunduğu Süper Lig'deki gol krallığı yarışını attığı 19 golle önde götürüyor.