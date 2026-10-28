Trabzon'un Yomra Belediyesi, Trabzonspor'un yıldızı Mısırlı Mohamed Salah'ın adını bölgedeki bir sokağa vermeye hazırlanıyor. Belediye, gerekli resmi işlemleri tamamlayıp Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın onayını aldı; önümüzdeki dönemde yeni sokağa ait levhaların hazırlanmasına başlanacak ve açılış tarihi belirlenecek.

Trabzon'un Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, "ON Sport" kanalına yaptığı açıklamalarda, fikrin Salah'ın değerine ve varlığının Trabzonspor saflarında bölge halkı için ifade ettiği büyük manevi öneme bir saygı olarak ortaya çıktığını açıkladı. Oyuncunun kulübe transferinin, sahada seyircilere sunduğu seçkin futbol seviyeleri ve keyif sayesinde büyük bir sevinçle karşılandığını vurguladı.

Bıyık, belediyenin gurur ve mutluluk duygularını resmi bir tören haline getirmek istediğini, bunu da oyuncunun adını bir sokağa vererek yaptığını açıkladı. Salah'ın Yomra bölgesinin idari sınırları içinde ikamet etmesinin, yetkilileri bu adımı atmaya ve sakinlerin takımın yıldızına yönelik coşkularına ortak olmaya teşvik eden etkenlerden biri olduğunu belirtti.

Salah'ın onurlandırılmasına oybirliğiyle onay

Yomra Belediye Başkanı, önerinin yerel meclise sunulduğunu, tüm üyelerin desteğini aldığını ve hiçbir itiraz kaydedilmeksizin oybirliğiyle onaylandığını belirtti. Ardından belediye, kararın uygulanması için gerekli yasal gereklilikleri tamamlamaya başladı.

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Türkiye'de yürürlükte olan mevzuatın, sokaklara yabancı kişiliklerin isimlerinin verilmesi durumunda Dışişleri Bakanlığı'nın onayının alınmasını zorunlu kıldığını, bunun da belediyeyi Mohamed Salah'ın isminin onaylanması için bakanlığa resmi bir talep göndermeye yönelttiğini ekledi.

Bıyık, bu tür işlemlerin genellikle daha uzun sürmesine rağmen onayın yalnızca bir hafta içinde geldiğine dikkat çekti. Zira bu süreç, nihai karar verilmeden önce aday kişilikle ilgili bilgilerin gözden geçirilmesini, geçmişinin ve özgeçmişinin incelenmesini gerektiriyor.

Türk yetkili, onayın hızlı bir şekilde alınmasının adımın istisnai niteliğini yansıttığını vurguladı. Kararın artık resmen onaylandığını ve belediyenin şu anda Trabzonspor yıldızının adını taşıyacak levhaların üretilmesini talep etmeye, ardından da bunları yerleştirmeye hazırlandığını açıkladı.

Salah onurlandırmayı memnuniyetle karşıladı

Bıyık, Trabzonspor yönetiminin kararı yönetim kurulu üyeleri aracılığıyla Mohamed Salah'a bildirdiğini açıkladı. Oyuncunun, ikamet ettiği bölgenin bir sokağında adını ölümsüzleştirecek bu onurlandırmadan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Seçilen sokağın Salah açısından ayrı bir özelliğe sahip olduğunu, zira oyuncunun arabasıyla evine dönerken kullandığı yol üzerinde yer aldığını açıkladı. Bu da onun hemen her gün adını taşıyacak sokaktan geçeceği ve adını taşıyan levhaları bizzat görebileceği anlamına geliyor.

Yomra Belediye Başkanı, bu adımın bölge ve Trabzon tarihinde benzeri görülmemiş bir olay olduğunu vurguladı. Zira bir yabancı futbolcunun adının bir sokağa verilmesine ilişkin karar ilk kez alınıyor ve bu durum, onurlandırmaya yerel yetkililer nezdinde özel bir önem kazandırıyor.

Mohamed Salah Sokağı'nın açılış tarihi

Önümüzdeki adımlarla ilgili olarak Bıyık, belediyenin Mohamed Salah ile iletişime geçerek kendisine sokağın açılış törenine katılması için resmi bir davette bulunmayı amaçladığını belirtti. Oyuncunun bu etkinliğe katılabilmesini ve böylece onurlandırmanın kendisine yaraşır bir kutlamaya kavuşmasını umduğunu dile getirdi.

Belediyenin geçen cuma günü isme ilişkin resmi onayı almasının ardından, önümüzdeki dönemde çalışmaların levhaların üretimi, yerleştirilmesi ve gerekli düzenleyici hazırlıkların tamamlanması üzerine yoğunlaşacağını ekledi.

Yomra Belediye Başkanı açıklamalarını, sokağın açılışının 20 gün içinde beklendiğini vurgulayarak tamamladı. Bölge bu adımla, Mohamed Salah'a olan takdirini ifade etmeyi ve onun Trabzonspor saflarındaki varlığını, adını taşıyan ve kent sakinleri nezdindeki değerine tanıklık edecek resmi bir onurlandırmayla kutlamayı amaçlıyor.



