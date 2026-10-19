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Çeviri:

Trabzon efsanesinden kehanet: Mohamed Salah Beşiktaş maçını belirleyecek

M. Salah
Trabzonspor
Trabzonspor - Beşiktaş
Beşiktaş
Süper Lig
Mısır
Türkiye

Türkiye'yi sarsan Firavun açıklaması

Türkiye Ligi'nin bu sezonun en çetin maçlarından birinin düdüğü çalmasına yalnızca birkaç saat kala, Trabzonspor'un efsane eski oyuncusu Gökdeniz Karadeniz, takımının taraftarlarına güçlü bir mesaj verdi ve bu mesajda Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı, bu akşam Beşiktaş'a karşı oynanacak derbiyi belirleyecek silahların başına yerleştirdi.

Trabzonspor, geleneksel rakibi Beşiktaş'ı bu akşam saat 20.00'de Papara Park'ta ağırlayacak; bu, ikiye bölünmeyi kabul etmeyen bir karşılaşma olacak ve taraftarların büyük bir beklentisiyle bekleniyor.

Beklenmedik bir şekilde, kulübün tarihindeki en çok forma giyen ve en etkili oyunculardan biri olan Karadeniz, yerli isimlere odaklanmadı; aksine ateşli açıklamalarında Muhammed Salah'ın bu kritik maçta takımın en önemli oyuncusu olacağını vurguladı.

Karadeniz, Türk "61saat" sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Salah, Trabzonspor için mükemmel bir takviye. Yaşam tarzı, profesyonelliği ve sahadaki mücadeleci ruhu, hepsi onun isabetli bir tercih olduğunu doğrulayan etkenler. Belki de onun seviyesinde başka bir oyuncu Trabzon'a bu kadar hızlı uyum sağlayamazdı."

Trabzon efsanesi, Mısırlı yıldızı överek sözlerine şöyle devam etti: "Gördüğüm kadarıyla Salah ile çalışmak herkesin dilediği bir şey. O, yalnızca golleriyle değil, çevresindeki tüm oyunculara hızla geçen profesyonel zihniyetiyle de tüm takımın görünümünü değiştiren bir oyuncu."

Trabzon taraftarları, Türkiye Ligi'ndeki yarışın seyri üzerinde büyük etkisi olacak bir derbide, takımı Beşiktaş karşısında değerli bir galibiyete taşıması için bu akşam Salah'ın parıltısına büyük umut bağlıyor.


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