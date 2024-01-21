Trabzon'da Zaha fırtınası! Bir ilke imza attı

Galatasaray'ın yıldızı Zaha, Trabzonspor karşısındaki performansıyla parmak ısırttı ve bir ilki başardı.

Galatasaray, zorlu Trabzonspor deplasmanında yıldız futbolcusu Zaha'nın etkili oyunuyla 4-1'lik galibiyete uzandı.

Fildişili yıldız, attığı iki golün yanı sıra Kaan Ayhan'ın kaydettiği 3. golün ise asistini yaparak mücadeleye adeta damgasını vurdu.

Ne oldu?

Barış Alper Yılmaz sağ çizgiden içeri çevirdi, top Zaha'nın biraz gerisinde kalsa da Fildişili yıldız yarım voleyle 13. dakikada şık bir gole imza attı. Kerem Demirbay'ın derin pasında Zaha ceza alanı sağ çaprazından yerden sol köşeye çok güzel vurdu, top Uğurcan'ın bakışları arasında filelerle buluştu ve Galatasaray, bu golle 61. dakikada 2-0 üstünlüğü yakaladı.

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Zaha'nın iki golünün ardından Kerem Demirbay, Bakasetas'tan topu kaptı, Zaha'yı gördü, Zaha soldan bindiren Kaan'a attı, Kaan sağına çekip uzak direğe vurdu ve fark 3'e çıktı! Fildişili yıldız böylece 2 gol katkısının yanına bir de asist yaparak mücadelede fırtına gibi bir performans gösterdi.

Zaha bir ilki başardı!

Opta'nın verilerine göre; Wilfried Zaha, Süper Lig'de Cristobal Jorquera'dan (Haziran 2017) bu yana Trabzonspor deplasmanında 61'inci dakikada bordo-mavili ekibe gol atan ilk oyuncu oldu.