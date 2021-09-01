Tottenham'ın 25 milyon pound karşılığında kadrosuna kattığı Sarr, büyük bir potansitel vadediyor.

Tottenham Hotspur, çalkantılı bir yaz dönemini geride bırakmaya hazırlanıyor.

Tabii ki Harry Kane’in ayrılık ihtimali tüm bu süreçte en çok konuşulan nokta oldu ancak İngiliz yıldızın yaptığı açıklamayla birlikte bu defter en azından ocak ayına kadar kapandı.

Gelen oyunculara baktığımızda ise kulübün rotasını genç oyunculara çevirdiği görünüyor.

23 yaşındaki Cristian Romero, Serie A’da Atalanta ile gösterdiği çıkışın ve Arjantin’le Copa America’da yaptıklarının ardından Tottenham’ın yolunu tuttu. Ayrıca Londra temsilcisi, La Liga’nın en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen 20 yaşındaki Bryan Gil ile de anlaşmaya vardı.

Ayrıca Nuno Espirito Santo’nun Wolves’tan eski öğrencisi Adama Traore’yi Tottenham’a getireceği iddiaları da fazlasıyla konuşuldu. Ancak Wolves'un istediği bedel, Spurs tarafından yüksek bulundu ve anlaşma sağlanamadı.

Metz’in orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr da Kuzey Londra’nın yolunu tutan son genç oyuncu oldu. Sarr her ne kadar şimdilik adını tam anlamıyla duyuramamış bir isim olsa birçok kişi ilerleyen yıllarda Senegalli genç yıldızın futbol dünyasına damga vuracağını düşünüyor.

Transfer döneminin en revaçtaki genç yıldızlarından olan Sarr’ın adı Tottenham’la anlaşmadan önce Chelsea, Manchester United ve Manchester City gibi takımlarla anılıyordu.

Yapılan anlaşma gereği bir sezon daha Metz’de kiralık olarak forma giyecek olan 18 yaşındaki genç oyuncu, geride bıraktığımız sezonda Ligue 1’de yıldızını parlatmıştı. Tottenham, Sarr için ilk etapta 13 milyon pound’luk bir ödeme yaptı, ancak bu miktar ilerleyen süreçte 25.5 milyon pound’a kadar çıkabilir.

Peki Sarr’ı bu denli özel kılan özellikleri neler?

Oyuncunun topu ayağına aldığında sahip olduğu özgüven ilk etapta dikkatlerin üzerinde toplanmasını sağlıyor. Sarr’ın en büyük özelliği ise topu ileriye taşıyabilme yeteneği olarak göze çarpıyor, bu sayede sahada çok kolay mesafe kat edebilen oyuncu karşısına çıkan engelleri de kolaylıkla aşabiliyor.

Dolayısıyla oyuncunun geçen sezonda Metz adında üçüncü bölgeye maç başına en çok top taşıyan oyuncu olması da hiç şaşırtıcı bir istatistik değil. Ayrıca dikine pas yapmaya da sürekli eğilimli olan oyuncu, 2020-21 sezonunda progresif (öne taşıyan) paslarda da takımı adına üçüncü sırada yer alıyordu.

Topa sahip olduğunda gösterdiği özgüvenin yanı sıra Sarr, topsuz oyunda da önemli meziyetlere sahip. Bu özelliğiyle birlikte farklı rollerde ve pozisyonlara oynayabilme yeteneğine sahip olan Senegalli yıldız, modern orta saha tanımına uyan profiliyle öne çıkıyor.

Sarrı’ı Senegal’deki çocukluk külünü Generation Foot’tan bilen ve Metz’de de oyuncunun antrenörlüğünü yapan Oliver Perrin, Evening Standard’a şunları söylemişti: “Senegal’de 15 buçuk yaşındayken ilk maçına çıkmıştı, o maçta kendi kendime onun üst düzey bir oyuncu olacağını söylemiştim, maçı okumada ve analiz etmede gerçekten önemli bir seviyedeydi.”

“O, tıpkı Miralem Pjanic gibi. İki 10 numaralı sistemlerde oynayabilir, merkezde iki yönlü orta saha olarak görev yapabilir; 6 numarada veya 10 numarada oynayabilir, bu antrenörlerin tercihine bağlı.”

Geçtiğimiz senenin kasım ayında ilk maçına çıkan oyuncu, sezon genelinde 25 maçta görev yaptı ve çok yönlü bir oyuncu olduğunu da kanıtladı. Onun en iyi performansını derinde oynarken verdiğine dair bir inanç da var, bu şekilde sahip olduğu özgürlükle kendine has koşularını daha iyi yapabildiği düşünülüyor.

Oyuncunun bu yapısı, defansif aksiyonlarda da öne çıkmasına olanak sağlıyor. Geçen sezonda Sarr, Metz’in preste en başarılı iki oyuncusundan biriydi. Yalnızca Boubakar Kouyate genç oyuncudan daha fazla başarılı müdahalede bulunmuştu. Maç başına müdahalelerde Sarr takımının en iyi üçüncü ismiydi.

Ancak bu durum Sarrı’ın skorerlik potansiyeli barındırmadığı anlamına da gelmiyor, oyuncu şutlarıyla da öne çıkıyor. Geçtiğimiz sezon rakip fileleri dört kez havalandıran Sarr’ın bu gollerinden üçü ceza sahası dışından gelmişti.

Geçen sezon çektiği şutların ortalama mesafesi bakımından takımında ilk sırada yer alan Sarr, bu alanda Ligue 1’de ise dördüncü sırada yer alıyordu.

Fakat oyuncunun bu özelliği, bazı anlarda ise daha iyi pas opsiyonları olmasına rağmen bunları değerlendirememesine yol açıyordu.

12 ay sonra kendisini Premier Lig’de gösteremeye hazırlanan Sarr’ın geliştirmesi gereken en önemli noktalardan biri de dolayısıyla karar verme becerisi olarak öne çıkıyor.

Metz’in teknik direktörü Antonetti, nisan ayında verdiği röportajda Senegalli genç yıldız hakkında şunları söylemişti: “Pape Matar Sarr’ı rahat bırakın ve oyuncunun gelişmesini sağlayın. Tüm alanlarda hâlâ seviye atlamaya ihtiyacı var. Harika bir kariyere sahip olma potansiyeli var, herkes onun sıra dışı yeteneğini görecek.”

“Ona tecrübelerimi aktarmaya, onun hatalarını düzeltmeye ve gelişimine yardımcı olmaya çalışıyorum. Her 18 yaşındaki oyuncu gibi gelişime açık, bu sürece balta vurmamalıyız.”

Bu durum da Spurs’un mart ayında Senegal formasını ilk kez giyen Sarr transferinde neden ısrarcı olduğunu özetliyor. Bir yıl boyunca İngiliz medyasının gözlerinden uzakta olacak olan Sarr, gelişimine Fransa’da devam edecek.

Henüz Ligue 1 dışına çıkmayan oyuncu, ilk sezondaki yükselişinin ardından Fransa’da geçireceği bu sezonla, 2022-23 sezonunda Tottenham kadrosunda kendisine yer bulmak için önemli bir pozisyonda olacak.

Eğer işler böyle ilerlerse Tottenham, sessiz sedasız bir şekilde transfer döneminin en önemli işlerinden birine imza atmış olabilir. Sarr transferi, uzun vadede de takımın en kritik hamlelerinden biri olma potansiyelini taşıyor.