Tottenham'dan Memphis Depay transferi için 60 milyon

Premier Lig'de beklenen çizginin altında kalan Tottenham, Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay'ı kadrosuna katmak istiyor.

Premier Lig'e istediği başlangıcı yapamayan , devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

İngiltere'de yayın yapan Mirror'ın haberine göre Kuzey Londra ekibi, 'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay için yaklaşık 60 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

2015 yazında Eindhoven'dan 'a transfer olan 25 yaşındaki yıldız, ilk ada macerasında daha çok saha dışı olaylarla gündeme gelirken toplam 53 maçta forma şansı buldu.

Kırmızı Şeytanlar'ın 7 numaralı formasıyla beklentilerin altında kalan Depay, 2016 başında transfer olduğu Lyon'da şu ana kadar 50 gol ve 39 asistlik bir performans gösterdi.

Tottenham, Hollandalı Depay'ın yanı sıra daha önce ve formaları da giyen Lyon'un Fransız forveti Moussa Dembele'yi de takibe aldı.