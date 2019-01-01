Tottenham'da Mauricio Pochettino devri sona erdi
Premier Lig'de bu sezonun hayal kırıklığı yaratan takımı Tottenham'da teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollar ayrıldı.
Kulüp başkanı Daniel Levy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu kararı almak hiç kolay olmadı. Geçtiğimiz sezonun sonunda ve bu sezonun başından itibaren aldığımız sonuçlar hayal kırıklığı yaşattı. Kulübü düşünerek böyle bir karar aldık. Kendisi ve ekibi tarihimiz için her zaman önemli bir yere sahip olacak."
Tottenham'la 5 sezon geride bırakan Arjantinli teknik adam, bu sezon 17 resmi maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 5 de mağlubiyet elde etti.
14 - Bu sezonun ilk 12 haftasında sadece 14 puan toplayabilen Tottenham, 2008/09’dan (12 puan) bu yana Premier Lig’deki en kötü performansını sergiliyor. Miskin. pic.twitter.com/HJIKg5iA53— OptaCan (@OptaCan) November 19, 2019