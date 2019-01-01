Tottenham'da Mauricio Pochettino devri sona erdi

Geçtiğimiz sezon Tottenham'a Şampiyonlar Ligi'nde final oynatan Mauricio Pochettino'nun görevine son verildi.

Premier Lig'de bu sezonun hayal kırıklığı yaratan takımı 'da teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollar ayrıldı.

Kulüp başkanı Daniel Levy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Haberin devamı aşağıda

"Bu kararı almak hiç kolay olmadı. Geçtiğimiz sezonun sonunda ve bu sezonun başından itibaren aldığımız sonuçlar hayal kırıklığı yaşattı. Kulübü düşünerek böyle bir karar aldık. Kendisi ve ekibi tarihimiz için her zaman önemli bir yere sahip olacak."

Tottenham'la 5 sezon geride bırakan Arjantinli teknik adam, bu sezon 17 resmi maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 5 de mağlubiyet elde etti.