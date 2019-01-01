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Tottenham'a bir şok da Dele Alli'den! 1.5 ay yok

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Getty Images
Tottenham'ın yıldız oyuncularından Dele Alli, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 1,5 ay uzak kalacak.

Son zamanlarda üst üste sakatlık haberleriyle sarsılan Tottenham'a Fulham maçının ardından bir kötü haber de Dele Alli'den geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fulham ile oynanan son lig maçında sakatlanan 22 yaşındaki oyuncunun dizinde çekme saptandığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, Alli'nin en erken mart ayı başlarında yeniden antrenmanlara çıkabileceği vurgulandı.

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Tottenham'da Dele Alli'nin yanı sıra Harry Kane, Moussa Sissoko, Lucas Moura ve Victor Wanyama'nın da sakatlıkları devam ediyor.

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