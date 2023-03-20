Kırmızı Şeytanlar'ın istediği İngiliz golcü için beklenen astronomik ücret belli oldu.

NE OLDU? Manchester United, şu anda Tottenham'la sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Kane'i kadrosuna katmaya en yakın takım olarak dikkat çekiyor.

Ancak Londra temsilcisinin, rekortmen golcüsünü o kadar kolay bırakmaya hiç niyeti yok.

BÜYÜK RESİM: Tottenham'ın, yıldız forvetini doğrudan bir rakibine satmaya istekli olmadığı ve onu, bu sezon sonunda yeni bir anlaşma imzalamaya ikna etmeye çalışacağı biliniyor.

Tam da bu noktada, İngiliz golcünün kararı devreye girecek ve eğer takımdan ayrılmak isterse Tottenham'ın Kane için beklediği bonservis fiyatı 100 milyon Euro olacak.

29 yaşındaki oyuncuya Bayern Münih ve Real Madrid de ilgi gösteriyor, ancak Alan Shearer'in 260 Premier Lig gol rekorunu kırmak istediği için Kane, ülkesinde kalmak istiyor.

VE DAHA FAZLASI: Manchester United, bu yaz 9 numarayla sözleşme imzalamaya hevesli görünüyor.

Eğer Kane'i alamazlarsa Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen ve RB Salzburg'un genç oyuncusu Benjamin Sesko da United'ın transfer listesinde olacak.

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KANE İÇİN SIRADA NE OLACAK? İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı, Perşembe günü İtalya ile Euro 2024 ön eleme maçında 'Three Lions' için mücadele edecek.

Sezon sonu geldiğinde ise Harry Kane'in ne yapacağına hep birlikte şahitlik edeceğiz.