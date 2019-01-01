Tottenham yenildi, dördüncülük yarışı kızıştı
Michail Antonio'nun tek golüyle 1-0 sonuçlanan karşılaşmada West Ham United, Tottenham'a yeni stadındaki ilk mağlubiyetini tattırdı. Bu skor, ligde ilk 4'e girme yarışı veren takımları da etkiledi.
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Bu sonuça 70 puanda kalan Tottenham, son 5 lig maçındaki 2. yenilgisini aldı. Chelsea, Arsenal ve Manchester United'ın son maçlarında puan kaybetmesinden sonra Tottenham'ın da yenilmesi, sosyal medyada "Kimse ilk 4'e girmek istemiyor mu?" tartışması yarattı.
Bu haftanın ardından sonilk 4 yarışı veren takımlarının son durumu şöyle:
Tottenham
Sıra: 3
Puan: 70
Kalan maçlar: Bournemouth (D), Everton
Son 6 maç: 3 galibiyet, 3 mağlubiyet - 9 puan
Chelsea
Sıra: 4
Puan: 67
Kalan maçlar: Manchester United (D), Watford , Leicester City (D)
Son 6 maç: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet - 10 puan
Arsenal
Sıra: 5
Puan: 66
Kalan maçlar: Leicester City (D), Brighton, Burnley (D)
Son 6 maç: 3 galibiyet, 3 mağlubiyet - 9 puan
Manchester United
Sıra: 6
Puan: 64
Kalan maçlar: Chelsea , Huddersfield (D), Cardiff
Son 6 maç: 2 galibiyet, 4 mağlubiyet - 6 puan