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Tottenham - West Ham

Tottenham yenildi, dördüncülük yarışı kızıştı

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Premier Lig'in 36. haftasında West Ham United'ı konuk eden Tottenham, yeni stadındaki ilk mağlubiyetini aldı ve ilk 4'teki yerini tehlikeye attı.

Michail Antonio'nun tek golüyle 1-0 sonuçlanan karşılaşmada West Ham United, Tottenham'a yeni stadındaki ilk mağlubiyetini tattırdı. Bu skor, ligde ilk 4'e girme yarışı veren takımları da etkiledi.

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Bu sonuça 70 puanda kalan Tottenham, son 5 lig maçındaki 2. yenilgisini aldı.  Chelsea, Arsenal ve Manchester United'ın son maçlarında puan kaybetmesinden sonra Tottenham'ın da yenilmesi, sosyal medyada "Kimse ilk 4'e girmek istemiyor mu?" tartışması yarattı.

Bu haftanın ardından sonilk 4 yarışı veren takımlarının son durumu şöyle:

Tottenham

Sıra: 3

Puan: 70

Kalan maçlar: Bournemouth (D), Everton

Son 6 maç: 3 galibiyet, 3 mağlubiyet - 9 puan

 

Chelsea

Sıra: 4

Puan: 67

Kalan maçlar: Manchester United (D), Watford , Leicester City (D)

Son 6 maç: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet - 10 puan

 

Arsenal

Sıra: 5

Puan: 66

Kalan maçlar: Leicester City (D), Brighton, Burnley (D)

Son 6 maç: 3 galibiyet, 3 mağlubiyet - 9 puan

 

Manchester United

Sıra: 6

Puan: 64

Kalan maçlar: Chelsea , Huddersfield (D), Cardiff

Son 6 maç: 2 galibiyet, 4 mağlubiyet - 6 puan

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