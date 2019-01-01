Tottenham yenildi, dördüncülük yarışı kızıştı

Premier Lig'in 36. haftasında West Ham United'ı konuk eden Tottenham, yeni stadındaki ilk mağlubiyetini aldı ve ilk 4'teki yerini tehlikeye attı.

Michail Antonio'nun tek golüyle 1-0 sonuçlanan karşılaşmada , 'a yeni stadındaki ilk mağlubiyetini tattırdı. Bu skor, ligde ilk 4'e girme yarışı veren takımları da etkiledi.

Bu sonuça 70 puanda kalan Tottenham, son 5 lig maçındaki 2. yenilgisini aldı. , ve 'ın son maçlarında puan kaybetmesinden sonra Tottenham'ın da yenilmesi, sosyal medyada "Kimse ilk 4'e girmek istemiyor mu?" tartışması yarattı.

Bu haftanın ardından sonilk 4 yarışı veren takımlarının son durumu şöyle:

Tottenham

Sıra: 3

Puan: 70

Kalan maçlar: (D),

Son 6 maç: 3 galibiyet, 3 mağlubiyet - 9 puan

Chelsea

Sıra: 4

Puan: 67

Kalan maçlar: Manchester United (D), , (D)

Son 6 maç: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet - 10 puan

Arsenal

Sıra: 5

Puan: 66

Kalan maçlar: Leicester City (D), , (D)

Son 6 maç: 3 galibiyet, 3 mağlubiyet - 9 puan

Manchester United

Sıra: 6

Puan: 64

Kalan maçlar: Chelsea , (D), Cardiff

Son 6 maç: 2 galibiyet, 4 mağlubiyet - 6 puan