Tottenham yeni stadyuma geçiş planını açıkladı
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Tottenham, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinden önce Premier Lig'de oynayacakları Brighton and Hove Albion ve Crystal Palace maçlarını, yeni stadında oynamak istediklerini açıkladı.
Buna göre Tottenham, nisan ayının başındaki ilk lig maçını yeni evinde oynamayı planlıyor.
Brighton, eğer FA Kupası'nda Milwall'a kaybederse, 8 Nisan'da Tottenham'ın yeni evindeki ilk konuğu olacak.
Ama Chris Hughton'ın öğrencileri Milwall'u eleyip FA Kupası'nda yoluna devam ederse, Tottenham'ın yeni stadındaki ilk rakibi Crystal Palace olacak.