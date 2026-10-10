Tottenham ve United'ın kadrolarında toplu değişiklikler

Manchester United ve Tottenham'ın teknik direktörleri Michael Carrick ve Roberto De Zerbi, bugün cumartesi akşamı Old Trafford Stadı'nda Premier Lig'in altıncı haftası kapsamında karşı karşıya gelecek iki takımın resmi ilk 11'ini açıkladı.

Manchester United, Fulham'a karşı oynadığı son maça kıyasla ilk 11'inde iki değişiklik yaptı; Diogo Dalot ve Marcus Rashford'un yerine Leny Yoro ve Amad Diallo forma giyerken, Diallo bu sezon ilk kez ilk 11'de yer alıyor.





Tottenham ise Aston Villa'ya karşı oynadığı son maça kıyasla ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı; sezona kötü bir başlangıç yapan takımın sonuçlarını düzeltme çabasıyla, bugünkü maçın başında yedek kulübesinde oturan Mısırlı Omar Marmoush'un yerine Archie Gray, Lucas Bergvall, Destiny Udogie, Conor Gallagher, Marcos Senesi ve Mohammed Kudus ilk 11'e döndü.

Manchester United'ın Tottenham karşısındaki ilk 11'i:

Lammens; Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Luke Shaw; Kobbie Mainoo, Youri Tielemans; Bruno Fernandes, Amad Diallo, Bryan Mbeumo; Matheus Cunha.

Tottenham'ın ilk 11'i:

Kinsky; Archie Gray, Van de Ven, Marcos Senesi, Destiny Udogie; Conor Gallagher, Sandro Tonali, Lucas Bergvall; Savinho, Mohammed Kudus; Dominic Solanke.

Manchester United, geçen hafta Fulham ile 1-1 berabere kalmasının ardından 5 maçta topladığı 5 puanla on ikinci sırada maça çıkarken, Tottenham Aston Villa'ya 3-2 yenilmesinin ardından hiçbir galibiyet alamadan 2 puanla puan tablosunun en altında yer alıyor.