Premier Lig kulübü Tottenham ile Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen, Arda Güler transferinde karşı karşıya geldi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, La Liga'daki kariyerine istediği gibi başlayamadı.

Sezon öncesinde üst üste yaşadığı üç sakatlık, A Millî Takım'ın yıldızının takım arkadaşlarından geri kalmasını sağladı.

2023'te hiçbir resmî maça çıkamayan Arda Güler, Real Madrid ile ilk karşılaşmasına 2024'te ocak ayında çıktı. 19 yaşındaki yıldız, Arandina ile oynanan Kral Kupası mücadelesinde sahada yer aldı.

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Şu ana kadar toplamda 92 dakika süre alabilen Arda Güler, Santiago Bernabeu'da hünerlerini sergileme fırsatını yeterince bulamadı.

Kiralık gidecek

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler'i bu yaz kiralık olarak göndereceği bildirildi.

Kulübün, genç yıldızın yeteneklerine güvendiği ancak fiziksel olarak gelişim sağlaması için Brahim Diaz'da izlediği yöntemi izleyeceği kaydedildi.

Tottenham ve Leverkusen de devrede

Arda Güler'in kiralık olarak transfer etmek için üç Avrupa kulübü devrede. Bunlardan ilkinin AC Milan olduğu zaten daha önce ortaya çıkmıştı.

Defensa Central'de yer alan haberde, İtalyan devinin ardından Almanya Bundesliga lideri Bayer Leverkusen ile Premier Lig kulübü Tottenham'ın da Arda'yı kadrosuna katmak istediği bildirildi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızının yazın nasıl bir tercih yapacağı merak konusu.