Tottenham, Steven Bergwijn'i kadrosuna kattı

PSV forması giyen 22 yaşındaki Steven Bergwijn, Tottenham ile 5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

altyapısında yetişen Hollandalı kanat oyuncusu, 27 milyon pound bedelle Jose Mourinho’nun takımının yolunu tutarken, 23 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

İlk kez 17 yaşında PSV formasını giyen ve 2016-17 sezonundan beri düzenli olarak şans bulan Steven Bergwijn, üç lig şampiyonluğu yaşarken, 149 maçta 31 gol atma başarısı gösterdi.

Bu sezon 29 maçta boy gösteren ve 6 gol atan Hollandalı futbolcu, ilk kez Ekim 2018’de milli takım forması giydi ve şimdiye kadar 9 maçta yer aldı.