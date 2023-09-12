Tottenham menajeri Postecoglou: "Lionel Messi ile tartışmaya girmem"

Tottenham menajeri Ange Postecoglou, Cristian Romero ile ilgili söylediği sözlerden dolayı Messi ile tartışmayacağını açıkladı.

Messi'ye göre dünyanın en iyi savunmacısı Romero

Ange Postecoglou, Arjantinliye yanıt verdi

Onunla tartışmak istemiyor

NE OLDU? Arjantin'in Ekvador'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından konuşan Lionel Messi, takım arkadaşı Cristian Romero'nun performansını övdü ve şunları söyledi: "Benim için o şu anda dünyanın en iyi defans oyuncusu. Bu gece muhteşem bir performans sergiledi, maçın oyuncusu."

NE SÖYLENDİ? Lionel Messi'nin bu yorumu sorulduğunda Tottenham Menajeri Ange Postecoglou, talkSPORT'a şunları söyledi: "Messi ile tartışmaya girmem. Size şunu söyleyeyim, Romero'ya karşı oynamak istemezdim. Çoğu oyuncu ona karşı antrenman yapmaktan hoşlanmıyor. Gerçek bir rakip ve bu özelliğini seviyorum. Ondan her zaman istediğinizi alırsınız."

BÜYÜK RESİM: Cristian Romero, Tottenham'a 2021 yazında kiralık olarak katılmıştı ancak takımdaki performansının ardından geçtiğimiz yaz Atalanta'dan 50 milyon euro karşılığında bonservisi alındı.

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SIRADA NE VAR? Tottenham bir sonraki maçını 16 Eylül'de Sheffield United'a karşı oynayacak. Ardından 24 Eylül'deki Arsenal maçına hazırlanacaklar.