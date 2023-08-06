Tottenham menajeri, Bayern Münih'e sert bir Harry Kane mesajı gönderdi

Tottenham menajeri Ange Postecoglou, Harry Kane'in dört gol kaydettiği hazırlık maçının ardından Bayern Münih'e mesaj gönderdi.

Postecoglou, Bayern Münih'i uyardı

Kane hazırlık maçında dört gol kaydetti

Shakhtar'ı 5-1 yendiler

NE OLDU? Harry Kane ile Bayern Münih arasındaki transfer hikayesi sürerken Ange Postecoglou, Shakhtar Donetsk'e karşı oynadıkları hazırlık maçında kaptanlık kol bandını İngiliz forvete verdi. Harry Kane, Ukrayna ekibi karşısında dört gol kaydetti ve karşılaşma 5-1 bitti. Tottenham menajeri Ange Postecoglou, Bayern Münih'e Harry Kane'in kulübe tamamen bağlı olduğuna dair bir uyarı gönderdi.

NE SÖYLENDİ? Hazırlık maçının ardından konuşan Postecoglou şunları söyledi: "Bugün gördünüz ki Harry Kane kulübe tamamen bağlı. Bir şey değişmezse bu yolda devam edeceğiz. Transfer penceresinde bir son tarih olduğunun farkındayız."

BÜYÜK RESİM: Bayern Münih, Harry Kane için son olarak 100 milyon euro'dan fazla bir teklif sundu. Ancak Premier Lig ekibi henüz yanıt vermedi.

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Getty Images

SIRADA NE VAR? Tottenham, 13 Ağustos'ta Brentford'a karşı Premier Lig'de 2023/24 sezonunun ilk maçını oynamadan önce, 8 Ağustos'ta Joan Gamper Trophy finalinde Barcelona ile karşılaşacak.