Tottenham, Matt Doherty'yi kadrosuna kattı

Tottenham, 28 yaşındaki bek oyuncusunu renklerine bağladı.

Premier Lig ekiplerinden , savunma oyuncusu Matt Doherty'yi kadrosuna kattı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Wolverhampton forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla dört yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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Transferin mali detayları hakkında bir bilgi verilmese de İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Tottenham, Doherty için Wolverhampton'a 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Daha fazla takım

2010 yılından bu yana Wolverhampton'ın kadrosunda yer alan İrlandalı oyuncu, takımıyla geçen sezon UEFA 'nde çeyrek finale çıkma başarısını göstermişti.

Wolverhampton'ın yeniden Premier Lig'e çıktığı 2018-19 sezonundan bu yana ligde 74 maçta forma şansı bulan Doherty, 8 kez fileleri havalandırdı.