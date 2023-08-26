Tottenham, 'Manisalı' menajeriyle özüne dönüyor

Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapan Tottenham'ın menajeri Ange Postecoglou'nun kökeni Alaşehir'e dayanıyor.

Tottenham ilk üç maçından 7 puan çıkardı

Maç fazlasıyla ligin zirvesinde

Ange Postecoglou'nun hikayesi Alaşehir'e dayanıyor

NE OLDU? Premier Lig'in 3. haftasında Bournemouth'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Tottenham maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Geçtiğimiz sezonu 8. sırada tamamlayan Premier Lig ekibi, Antonio Conte'nin takımdan ayrılışı nedeniyle yaz başında menajerlik koltuğuna Ange Postecoglou'nu geçirmişti. Postecoglou Ailesinin hikayesi ise Manisa'nın Alaşehir ilçesine dayanıyor.

POSTECOGLOU'NUN HİKAYESİ NASIL? Ange Postecoglou, Yunan kökenli bir Avustralyalı olsa da hikayesi Manisa'nın Alaşehir ilçesine dayanıyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye - Yunanistan nüfus mübadelesinin yaşandığı yerlerden biri de eski dönemlerde adı Philadelphia olarak bilinen Alaşehir'di. Alaşehir'de yaşayan Yunanlılar, mübadele sonrası Atina yakınlarında bir bölgeye göç ettiler. O bölgenin adına da Nea Philadelphia yani Yeni Filadelfia denmektedir. 1965 yılında Nea Philadephia'da doğan Ange Postecoglou, 5 yaşındayken anne ve babasıyla Avustralya'ya göç etmiştir. Postecoglou (Postacıoğlu) Ailesinin Alaşehir'de başlayan yolculuğu şimdilerde Londra'ya kadar uzandı.

BÜYÜK RESİM: Ange Postecoglou uzun yıllar Avustralya'da futbol oynadıktan sonra milli takıma kadar yükseldi. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe adım attı ve 2017'de Japon ekibi Yokohama F. Marinos’un başına geçti. Ardından 2021'de devraldığı Celtic ile İskoçya'da iki sezon art arda şampiyonluk yaşadı.