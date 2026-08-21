Tottenham Hotspur, Brezilyalı kanat oyuncusu Savinho'nun transferi için Manchester City ile anlaşmaya vardı. Mevcut yaz transfer döneminde gerçekleşecek olan bu transferin toplam bedeli 85 milyon sterline ulaşabilir.

The Athletic sitesinin haberine göre Tottenham, transferi tamamlamak için 75 milyon sterlin temel bedel ödeyecek, buna ek olarak oyuncunun performansına bağlı teşvik ve primler şeklinde 10 milyon sterlin daha verecek.

Tottenham, oyuncularla ilgili müzakerelerde ilerleme kaydettikten sonra Savinho ve Mısırlı forvet Ömer Marmuş'un transferi için Manchester City ile iki ayrı anlaşma yapmak üzere çalışıyor.

Tottenham'ın Marmuş'la ilgili müzakereleri, Savinho transferinden ayrı bir anlaşma olarak sürüyor. Savinho, City'nin Community Shield'da Arsenal'e 3-0 kaybettiği maçta kadroda yer almamıştı.

Tottenham, Savinho'nun transferine geçtiğimiz yaz ilgi göstermiş, Manchester City ile yaklaşık 50 milyon euro (43,3 milyon sterlin veya 58,2 milyon dolar) değerinde bir transfer için müzakerelere girmişti; ancak İngiliz kulübü o dönemde Brezilyalı kanat oyuncusundan vazgeçmeye hazır değildi. Bunun ardından Manchester City, geçtiğimiz ekim ayında Savinho'nun sözleşmesini uzatarak oyuncunun 2031 yılına kadar kulübe bağlı kalmasını sağladı.

Tottenham, Muhammed Kudüs, Dejan Kulusevski, Dominic Solanke ve Wilson Odobert başta olmak üzere birçok oyuncusunu vuran sakatlıklardan büyük ölçüde etkilendikten sonra hücum seçeneklerini güçlendirme arayışıyla, mevcut transfer döneminde oyuncuya olan ilgisini tazeledi.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Savinho, futbol kariyerine Brezilya kulübü Atlético Mineiro'nun akademisinde başladı ve 2022 yılında "City Football Group" (CFG) grubuna ait Fransız kulübü Troyes'a transfer oldu. Oyuncu, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ve aynı gruba bağlı kulüplerden biri olan İspanyol kulübü Girona'da kiralık dönemler geçirdikten sonra 2024 yılında 40 milyon euro değerindeki bir transferle Manchester City'ye kesin olarak katıldı.

22 yaşındaki Savinho, Manchester City ile 53 maça çıktı; bu maçlarda 2 gol atıp 12 asist yaptı, ancak geçtiğimiz sezon teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde Premier Lig'de yalnızca yedi maçta ilk 11'de başladı.

Savinho'nun Kuzey Londra'ya transferi, transfer piyasasında hareketli geçen bir yazda Tottenham'ın en son transferi oldu. Kulüp, Sandro Tonali, Mateus Fernandes ve Jan Paul van Hecke'nin transferi için toplamda 229,5 milyon sterlin harcadı. Ayrıca Tottenham, Andrew Robertson, Marcos Senesi ve Martin Dúbravka'yı bonservis bedeli ödemeden transfer etti.

Savinho transferinin toplam bedeli, Newcastle United'a 100 milyon sterline kadar ulaşabilecek Sandro Tonali transferinin bedelinden daha düşük olsa da, Brezilyalı kanat oyuncusunun transferi Manchester City'nin satış tarihinde bir rekor teşkil edecek.

Böylece bu transfer, kulübün Arjantinli forvet Julián Álvarez'in 2024 yılında toplam 82 milyon sterlin değerindeki bir transferle Atlético Madrid'e geçişiyle oluşan önceki rekorunu geride bırakacak.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz