Tottenham maçından önce hapis cezası aldı, istifa etti

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Zoran Mamic, hapis cezasına çarptırıldı ve zorlu Tottenham maçı öncesinde görevini bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında perşembe günü Tottenham ile karşılaşacak olan Dinamo Zagreb, çalkantılı günler geçiriyor.

Hırvatistan ekibinin teknik direktörü Zoran Mamic, hakkında açılan dolandırıcılık davası kapsamında 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve kararın ardından istifa etti.

Mamic ve kardeşi Zdravko, 2018'de yapılan yolsuzluk suçlamalarından aklanamadı. Hırvatistan yüksek mahkemesi pazartesi günü ilk kararları onadı ve Mamic, bu yaşananlardan sonra istifa etti.

Zoran Mamic ne söyledi?

İstifa kararının ardından bu çalkantılı süreci yorumlayan Zoran Mamic, şu sözleri sarf etti:

"Suçluluk duygusu hissetmiyorum. Mahkeme kararı açıklandığında istifa edeceğimi daha önce söylemiştim. Kulübe başarılar diliyorum."

Perşembe günü Tottenham ile karşılaşacak olan Dinamo Zagreb'de takımın başına Zoran Mamic yerine Damir Krznar getirildi.

Dinamo Zagreb - Tottenham maçı ne zaman?

Hırvat temsilcisi, 18 Mart Perşembe akşamı rövanş mücadelesinde Tottenham'ı ağırlayacak. İlk maçı Jose Mourinho'nun öğrencileri, Londra'da 2-0 kazandı ve tur için avantaj sağladı.

Tottenham'ın golleri 25 ve 70. dakikada Harry Kane'den geldi.

Tottenham için Avrupa Ligi neden önemli?

Londra ekibi, Premier Lig'de özellikle ocak ayının sonunda önemli bir düşüş yaşadı ve ilk 4'e girmesi oldukça zorlaştı.

Bilindiği gibi UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takım, direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ediyor. O yüzden bu turnuvayı kazanmak Jose Mourinho için oldukça mühim.

Zaten Portekizli menajer, en önemsiz gözüken yerel kupaları bile oldukça ciddiye alan bir kişiliğe sahip ve bunu tüm dünya biliyor.