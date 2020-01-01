Tottenham, Lo Celso'nun opsiyonunu kullandı

İngiliz ekip, kiralık olarak kadrosunda bulunan Arjantinli oyuncunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandığını resmen açıkladı.

2018-19 sezonunda 'te gösterdiği performansla dikkat çeken Giovani Lo Celso, 2019 yazında tarafından kiralanmıştı.

Arjantinli oyuncu, sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği katkıyı veremese de Jose Mourinho'nun göreve gelmesinin ardından formunu yükseltti ve Portekizli çalıştırıcının gözüne girdi.

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Tottenham kulübü de remi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Real Betis'le anlaşmaya varıldığını belirtti.

Açıklamada "Rosario Central ve PSG'nin eski oyuncusu olan ve bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 20 maçta toplam 2 gol kaydeden (1'i yeni stadyumumuzdaki ilk Federasyon Kupası golü olma özelliğini taşıyan) Giovani Lo Celso'nun satın alma opisyonunu kullandığımızı açıklamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Tottenham, 2025 yılına kadar kadrosuna kattığı Giovani Lo Celso için Real Betis'e 32 milyon euro bedel ödeyecek.