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Tottenham kaç kez Avrupa kupası kazandı?

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Tottemham, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Peki Tottenham'ın Avrupa'da şampiyonluğu var mı?

İngiliz futbolunun köklü ekiplerinden Tottenham, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkıyor.

Daha önce İngiltere’de 1950-51 ve 1960-61 sezonlarında şampiyonluğa ulaşan Tottenham’ın müzesinde Avrupa Kupaları da yer alıyor.

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Peki Tottenham Avrupa’da hangi kupaları kazandı?

Kuzey Londra ekibi 1983-84 ve 1971-72 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu (O zamanki adıyla UEFA Kupası) yaşamıştı.

Tottenham'ın bu haberin yazıldığı tarih itibariyle henüz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ise bulunmuyor. 

Tottenham’ın ayrıca 1962-63 sezonunda kazandığı bir de Avrupa Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

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