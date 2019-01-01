Tottenham kaç kez Avrupa kupası kazandı?
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İngiliz futbolunun köklü ekiplerinden Tottenham, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkıyor.
Daha önce İngiltere’de 1950-51 ve 1960-61 sezonlarında şampiyonluğa ulaşan Tottenham’ın müzesinde Avrupa Kupaları da yer alıyor.
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Peki Tottenham Avrupa’da hangi kupaları kazandı?
Kuzey Londra ekibi 1983-84 ve 1971-72 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu (O zamanki adıyla UEFA Kupası) yaşamıştı.
Tottenham'ın bu haberin yazıldığı tarih itibariyle henüz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ise bulunmuyor.
Tottenham’ın ayrıca 1962-63 sezonunda kazandığı bir de Avrupa Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu bulunuyor.