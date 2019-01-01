Tottenham kaç kez Avrupa kupası kazandı?

Tottemham, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Peki Tottenham'ın Avrupa'da şampiyonluğu var mı?

İngiliz futbolunun köklü ekiplerinden , tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkıyor.

Daha önce İngiltere’de 1950-51 ve 1960-61 sezonlarında şampiyonluğa ulaşan Tottenham’ın müzesinde Avrupa Kupaları da yer alıyor.

Peki Tottenham Avrupa’da hangi kupaları kazandı?

Kuzey Londra ekibi 1983-84 ve 1971-72 sezonlarında UEFA şampiyonluğu (O zamanki adıyla UEFA Kupası) yaşamıştı.

Tottenham'ın bu haberin yazıldığı tarih itibariyle henüz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ise bulunmuyor.

Tottenham’ın ayrıca 1962-63 sezonunda kazandığı bir de Avrupa Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu bulunuyor.