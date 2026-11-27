Al Ahli'nin İngiliz golcüsü Ivan Toney'nin adı, Premier Lig'e dönüş ihtimaliyle yeniden gündemde. Tottenham Hotspur, fark yaratabilecek yeni bir santrfora ihtiyaç duyduğu hücum hattını güçlendirmek için oyuncuyu transfer etmeye ilgi gösterdi. Ancak oyuncu için yaşanan rekabet ve transferin mali yükü nedeniyle anlaşma karmaşık görünüyor.

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Tecrübeli golcü, 2024 yazında gelişinden bu yana Al Ahli kadrosunun temel taşlarından biri oldu ve takımını 3 kupaya taşıdı: Suudi Arabistan Süper Kupası (1) ve AFC Elit Şampiyonlar Ligi (2).

Gazeteci Paul Brown, "Fi Al-Marma" programına yaptığı açıklamada, Tottenham'ın Toney'yi gerçekten transfer etmek istediğini, ancak oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen diğer kulüplerden büyük bir rekabetle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bu durum, oyuncunun geleceğinin netleşmesini şimdilik belirsiz kılıyor.

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Brown, İngiliz golcünün kiralık olarak transfer olmasının hâlâ masada olan bir ihtimal olduğunu belirtti. Ancak bunun gerçekleşmesi, Al Ahli'nin tutumuna ve oyuncuyu geçici olarak bırakmaya ne ölçüde razı olacağına bağlı. Tottenham'ın isteği tek başına anlaşmayı tamamlamak için yeterli olmayabilir.

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Toney, 2024 yazında Brentford'dan Al Ahli'ye transfer olduğundan bu yana dikkat çekici bir gol performansı sergiliyor. Takımına hücumda büyük katkı sağlayan İngiliz oyuncu, kendini Roshn Ligi'nin en öne çıkan golcülerinden biri olarak kabul ettirdi.

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2024-2025 sezonunda Suudi Arabistan liginde 30 maçta 23 gol atan Toney, bir sonraki sezon gol ortalamasını daha da yükseltti ve 32 maçta 32 gol ile 7 asistlik bir performans ortaya koydu. Böylece ligin en etkili golcülerinden biri olduğunu kanıtladı.

Toney'nin etkisi yalnızca lig rakamlarıyla sınırlı kalmadı. Al Ahli'nin 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında üst üste iki kez AFC Elit Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmasında önemli isimlerden biri olan oyuncu, bu dönemde takımın en öne çıkan hücum figürlerinden biri hâline geldi.

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Toney, bu sezon da parlamaya devam ediyor. Suudi Arabistan Ligi'nin istatistiklerine göre Roshn Ligi'ndeki ilk 10 maçında 13 gol atıp 3 asist yapan İngiliz golcü, sezonlar ve koşullar değişse de gol yollarındaki etkinliğini sürdürdüğünü gösterdi.

Mali engel İngiltere'ye dönüşünü sekteye uğratabilir

Bu rakamlara rağmen Brown, Tottenham'ın hem oyuncu için istenecek bonservis bedeli hem de oyuncunun aldığı maaş açısından mali konularda büyük bir sorunla karşılaşabileceğini düşünüyor. Bu da transferi Londra ekibi için zorlaştırabilir.

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Dolayısıyla Toney'nin Premier Lig'e dönüşü yalnızca Tottenham'ın onu kadrosuna katma isteğine bağlı görünmüyor. Bu dönüş üç temel faktöre bağlı: imzası için yaşanan rekabeti aşmak, Al Ahli'nin onayını almak ve iki taraf için de uygun bir mali formül bulmak.

Öte yandan Newcastle da Ivan Toney'yi transfer etmek istiyor. Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin oyuncunun yeteneklerine güvendiği belirtilirken, Toney daha önce Al Ahli'de onunla birlikte çalışmıştı.