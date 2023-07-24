Tottenham'ın yıldızı Son, Harry Kane'in Bayern Münih hakkındaki düşüncelerini açıkladı

Son Heung-min, Harry Kane'in olası Bayern Münih transferi hakkında konuştu ve İngiliz oyuncunun kararına saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Kane'in geleceği belirsizliğini koruyor

Son, Kane'in geleceğine dair net kararını vermediğini söyledi

Harry Kane bu yaz Bayern Münih'e katılabilir

NE OLDU? Tottenham'ın yıldızı Son Heung-min, uzun süredir Bayern Münih'e gideceği konuşulan Harry Kane'in olası transferi hakkında konuştu. İngiliz oyuncunun geleceğine dair net kararını henüz vermediğini söyleyen Son, karar ne olursa olsun saygı duymaları gerektiğini belirtti.

NE SÖYLENDİ? Son, Harry Kane'in olası Bayern Münih transferi hakkında şunları söyledi: "Ne karara vardığı hakkında bir şey söyleyemem çünkü bilmiyorum. Muhtelemen Harry de henüz bilmiyor. Sadece bekleyecek. Sonunda bir karara varacaklar ve ne olursa olsun buna saygı duymalıyız."

"Harry bana göre harika bir insan. Her zaman profesyonelliğini koruyor ve çok çalışıyor. Bu zamana kadar kendini hiç düşünmedi. Hakkında o kadar çok haber var ki karara varmak onun için kolay değil. Ama sonuç olarak şu anda Tottenham'ın kaptanı ve takımla birlikte çalışıyor. Dikkatini asla dağıtmıyor. Burada olmayı seviyor."

BÜYÜK RESİM: Bayern Münih, Harry Kane'i transfer edebilmek için Tottenham'ın karşısına daha önce iki teklifle çıktı ancak Premier Lig ekibi bu teklifleri geri çevirdi. Söylenenlere göre, Bayern Münih, Harry Kane için 100 milyon euro'yu aşkın üçüncü bir teklif hazırlığında.

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SIRADA NE VAR? Tottenham, Çarşamba günü Singapur'da Lion City Sailors ile hazırlık mücadelesinde karşılaşacak.