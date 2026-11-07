Tottenham Hotspur, Harry Kane'in olası dönüşü konusunda hâlâ önemli bir koza sahip. İngiliz golcünün kısa süre önce Bayern Münih ile imzaladığı yeni yüksek bedelli sözleşmeye rağmen eski kulübünün elinde, gelecekteki bir transferi etkileyebilecek bir madde bulunuyor. Haberi The Telegraph duyurdu.

Kane, Bayern ile sözleşmesini kısa süre önce 2029 yılının ortasına kadar uzattı. Önceki haberlere göre bu anlaşmayla, haftalık yaklaşık 400 bin sterlinlik garanti temel maaşı sayesinde Avrupa'nın en çok kazanan oyuncusu da oldu. Ancak sözleşmesini uzatması, Tottenham'ın eski kaptanıyla yeniden bir araya gelme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Tottenham, Kane'in 2023 yazında Bayern'e transferi sırasında özel bir hak elde etmişti. Londra kulübü, "öncelikli teklif eşleştirme hakkı" sayesinde başka bir kulübün golcü için yapacağı olası teklifi aynı şartlarla sunabiliyor. Bu anlaşma, olası sözleşme uzatmaları sonrasında da Kane'in Bayern'de geçireceği sürenin tamamı boyunca geçerli olacak.

Bu madde ancak Bayern'in Kane'i satmaya karar vermesi ve oyuncunun da Tottenham'a dönmeye sıcak bakması hâlinde önem kazanacak. Önceden belirlenmiş bir bonservis bedeli bulunmuyor. Başka bir kulüp Bayern ile anlaşırsa Tottenham aynı teklifi sunma ve Kane'i yeniden Londra'ya getirmeye çalışma fırsatı bulacak.

The Telegraph'a göre Tottenham, kulüp tarihinin en golcü oyuncusunu geri getirmek için maddi açıdan karşılayabileceği her fırsatı değerlendirmek isteyecek. Ancak olası bir dönüş şu anda Kane'in gündeminde değil. 33 yaşındaki golcü, büyük kupalar kazanmak istediği Bayern'deki geleceğine tamamen odaklanmış durumda.

Kane, 2023'te yaklaşık 95 milyon euro karşılığında Almanya'ya transfer oldu. İngiliz futbolcu, Tottenham'da tam 13 yıl forma giydi ve kulüp için toplam 280 gol attı. Böylece kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu.

Golcü oyuncu, Bayern'de de etkileyici istatistiklere ulaştı; geçen hafta Ballon d'Or'u kazanması ise bunun zirvesi oldu. Yine de yapılan anlaşmalar sayesinde Tottenham'a olası bir dönüşün kapısı aralık kalıyor.