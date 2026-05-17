Tottenham Hotspur, küme düşme mücadelesinde büyük bir moral kazandı

West Ham United için küme düşme tehlikesi iyice yaklaştı. Teknik direktör Nuno Espírito Santo’nun takımı, Pazar günü Newcastle United deplasmanında 3-1 mağlup oldu; böylece, ligin bitmesine sadece bir maç kala Premier League’de hâlâ 18. sırada bulunuyor.

Sven Botman'ın ilk 11'de yer aldığı Newcastle'ın niyeti hemen belli oldu. Harvey Barnes ve Nick Woltemade fırsatlar yakaladı, ancak ilk başta başarılı olamadılar. Tam da bu ikili, 15. dakikada açılış golünün mimarı oldu: Barnes'ın ortasını Woltemade gole çevirdi.

Ev sahibi takımın skoru ikiye katlaması uzun sürmedi. West Ham savunmasının arkasında geniş bir boşluk vardı ve William Osula bunu iyi değerlendirdi. Hızlı forvet, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve soğukkanlılıkla işi bitirdi: 2-0.

Böylece, oldukça hareketli bir Crysencio Summerville'e sahip olan West Ham, aslında çoktan nakavt olmuştu, ancak takım Taty Castellanos sayesinde yine de iyi bir fırsat yakaladı. Diğer tarafta Bruno Guimarães de golü çok yaklaştı. 65. dakikada skor 3-0 oldu: Osula, yine akıcı bir atağın son noktası oldu.

Ancak Castellanos hemen ardından bir golle cevap verdi. Mads Hermansen'in uzun vuruşu bir kez sekti, ardından Arjantinli oyuncu topu Nick Pope'un üzerinden ustaca ağlara gönderdi: 3-1. Ardından Castellanos yakın mesafeden üst direğe çarptı, ancak Newcastle direndi.

Artık sadece Leeds United ile oynayacağı iç saha maçı kalan West Ham için küme düşme neredeyse kaçınılmaz görünüyor. Tottenham Hotspur, küme düşme hattının iki puan üzerinde ve ayrıca Chelsea (deplasman) ve Everton (iç saha) ile oynayacağı iki maçı daha var. Newcastle, 49 puanla Premier League'de 11. sırada yer alıyor ve bu nedenle Avrupa kupalarına katılma şansı sadece teorik olarak devam ediyor.