Pierre Sage'in Crystal Palace'taki geleceği pamuk ipliğine bağlı, diye yazıyor The Guardian. Londra ekibi şu ana kadar hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçiriyor ve Fransız teknik direktör bu hafta sonu görevinden olabilir.

Sage, sezon başında RC Lens'ten Crystal Palace'ın başına getirildi. 47 yaşındaki teknik direktör, Kuzey Fransa ekibindeki tek sezonunda kulüp tarihinin ilk Fransa Kupası'nı kazanmış ve Ligue 1'i ikinci sırada bitirerek büyük başarı elde etmişti.

Sage, Lens ile Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasına rağmen Nottingham Forest'a giden Oliver Glasner'ın yerine teknik direktör arayan Palace'ın teklifini kabul etmeye karar verdi.

Avusturyalı teknik direktör yönetiminde Palace, FA Cup'ı, İngiltere Süper Kupası'nı ve Konferans Ligi'ni kazandı. Sage ise şu ana kadar The Eagles lakaplı takımda yükselen beklentileri karşılayamadı. Palace, iki galibiyet, bir beraberlik ve beş mağlubiyetin ardından yalnızca 17. sırada.

Gelecek maçlar FUL Lig Kupası 15:45 CRY

18 Ekim'de Brighton & Hove Albion deplasmanında alınan ağır 5-0'lık yenilginin ardından kulüp yönetimi, Sage'e sonuçların hızla iyileşmesi gerektiğini bildirmişti. Palace, hafta içi Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıktan sonra pazar günü Newcastle United karşısında evinde bir kez daha yenildi (0-2).

Sekiz maç sonunda 19 golle Premier Lig'de en fazla gol yiyen takım olan Palace, çarşamba günü EFL Kupası'nda Fulham'a konuk olacak. Üç gün sonra ise Premier Lig'de Tottenham Hotspur deplasmanına çıkarak bir Londra derbisi daha oynayacak.

"Pierre Sage'e Crystal Palace'ta gidişatı değiştirmesi için daha fazla süre tanındı, ancak hâlâ büyük baskı altında ve cumartesi günü Tottenham'a kaybederlerse görevden alınabilir", diye yazıyor The Guardian.

Palace yönetimi şu anda Sage konusunda fikir ayrılığı yaşıyor. Sage'i destekleyenler, takımın önemli oyuncularından Maxence Lacroix'nın ayrılmasına ve onun yerine gelen Axel Disasi'nin cezasının ardından sahalara daha yeni dönmüş olmasına dikkat çekiyor. Ayrıca forvet ve Fransa millî takım oyuncusu Jean-Philippe Mateta, hamstring sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemedi.

Kadro hâlâ Sage'in arkasında. Ancak bu, kulüp yönetiminin Tottenham karşısında alınacak bir sonucun Sage'in kulüpteki geleceğini uzatması açısından kritik olduğu yönündeki mesajını değiştirmiyor. Şu anda herhangi bir kulüpte görev yapmayan Thomas Frank, Sean Dyche ve Rob Edwards, Sage'in olası halefleri arasında gösteriliyor.



