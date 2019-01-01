YORUM | Tottenham Hotspur 2019-20 sezon değerlendirmesi

1.5 sezondur transfer yapmayan Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar çıkması büyük sürprizdi. Peki, yeni sezonda bizi neler bekliyor?

YORUM | Furkan Sümbül @Furkan_sumbul

Geçen sezonu transfersiz geçen ve stadyum açılışı süreçlerinden dolayı sıkıntılar yaşayan , bu sezona her anlamda çok daha hazır ve planlı girdi. Transfer döneminin başında yapılan Ndombele hamlesi, maliyet açısından da bakılırsa belki de kulübün en çok ihtiyaç duyduğu noktaya yapılan kusursuz bir ekleme oldu. Devamında ise, uzun süredir gündemde olan Lo Celso ve Ryan Sessegnon takıma dahil edildi. Tottenham açısından transfer sezonu takıma dahil edilen isimler açısından belki de tarihin en iyi dönemlerinden biri olsa da, ayrılıkların yerinin tam anlamıyla doldurulamaması ve iç transferdeki hareketsizlik uzun vadeli planlar açısından çok iç açıcı bir senaryo oluşturmadı.

'ın futbol piyasasına sunduğu ve isimlerini şimdiden neredeyse kulüp efsanesi statüsüne taşıyan; Eriksen, Vertonghen ve Alderweireld'in önümüzdeki sezon kontratlarının bitecek olması, Tottenham'ın gelecek planlaması açısından en ciddi problemi olarak göze çarpıyor. Christian Eriksen'in sezonun ilk haftalarında İspanyol devlerinden birinin yolunu tutması ise son derece muhtemel senaryolardan biri. Takımdan ayrılan Fernando Llorente ve Kieran Trippier gibi isimlerin ise hem nitelik hem de nicelik bazında yerleri doldurulamadı ve sezon içerisinde yoğun fikstürde bu tarz isimlerin yokluğu ciddi seviyede karın ağrıtabilir.

Her ne olursa olsun, Mauricio Pochettino gibi dünyanın en iyi menajerlerinden birine sahip olan kulüpte akademiden gelebilecek isimler ve oyuncuların sezon içerisinde büyüyen performansları büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz sezon merkez orta saha pozisyonunda ciddi sıkıntılar yaşanmasının ardından Ndombele ve Lo Celso gibi iki oyuncunun takıma dahil edilmesi, sezon öncesinde en pozitif unsur olarak göze çarpıyor. Harry Kane ise harika bir kamp dönemi geçirdi ve uzun yıllar sonra yaz dönemini bir turnuva oynamadan kapatarak rehabilite olma fırsatını yakaladı.

White Hart Lane'deki son tam sezonunda 19 maçta 17 galibiyet alan ve sadece 2 kez berabere kalan Tottenham, stadına tam anlamıyla kavuşacağı bu sezonda ve 'u zorlamaya aday olan en yakın takım konumunda gözüküyor. Pochettino'nun kafasındaki diamond sistemine çok iyi adapte olan Horozlar, sezon içerisinde uzun soluklu yarışta var olabilme adına belki de devre arasında da bazı takviyeler yapabilir ancak mevcut kadro da son derece potansiyelli.

Sezon içerisinde en çok kullanılması beklenen ilk 11 (4-1-2-1-2): Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Ndombele, Lo Celso; Alli; Kane, Son.

Çıkış yapması beklenen oyuncular: Kyle Walker-Peters (sağ bek), Troy Parrott (santrfor)