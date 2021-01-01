Tottenham, Harry Kane ile sözleşme uzatacak

Tottenham, talipleri artan Harry Kane ile mevcut sözleşmenin uzatılması için görüşmelere başladı.

Premier Lig ekiplerinden , Harry Kane'yi bir başka kulübe kaptırmak istemiyor.

Independent'te yer alan habere göre; Londra ekibi, Harry Kane'yi uzun bir süre daha kulüpte tutacak anlaşma için İngiliz oyuncuyla görüşmelere başladı.

Tottenham yönetimi, Harry Kane'nin 200 bin sterlin'lik haftalık ücretini de artırmayı düşünüyor.

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Ayrıca haberde, 27 yaşındaki oyuncunun menajer Jose Mourinho ile de iyi bir uyum yakaladıkları kaydedildi.

Görüşmeler henüz resmi bir aşamaya gelmemiş olsa da Harry Kane bu fikre sıcak bakıyor.

Kane, Tottenham ile son olarak 2018 yılında 6 yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Başarılı golcünün İngiliz ekibiyle 2024'e kadar mevcut sözleşmesi bulunuyor.

İngiliz forvetin adı , PSG gibi kulüplerle de anılmıştı.

Harry Kane bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı toplam 24 maçta 16 gol, 13 asist kaydetti.