Tottenham, Harry Kane'e kırgın mı? Takım arkadaşlarına veda etmedi

Harry Kane, Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olurken takım arkadaşlarına veda etmek için yeterli zamanı bulamadı.

Kane, Tottenham'a WhatsApp'tan veda etti

Daha iyi bir vedalaşma için dönebilir

Bayern Münih ile ilk maçı hüsrandı

NE OLDU? Harry Kane geleceğine dair yaşadığı belirsizliğin ardından 100 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu. Ancak transferi o kadar ani gelişti ki takım arkadaşlarına veda etmeye vakit bulamadı.

BÜYÜK RESİM: The Athletic'in haberine göre, 30 yaşındaki forvet, Cuma günü özel bir jetle Münih'e giderken Tottenham'ın WhatsApp grubundan bir veda mesajı gönderdi.

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DAHA FAZLASI: Harry Kane kötü ayrılmak istemediği Tottenham'a güzel bir veda yapabilmek için önümüzdeki haftalarda Londra'ya dönmeyi planlıyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

(C)Getty Images

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Getty Images

SIRADA NE VAR?: Harry Kane, Bayern Münih ile RB Leipzig karşısında aldıkları 3-0'lık yenilgiyi unutup yeni takımına iyi bir başlangıç yapmayı umuyor. Bundesliga'da ilk maçına Cuma günü Werder Bremen karşısında çıkabilir.