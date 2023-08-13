Tottenham, Harry Kane'e kırgın mı? Takım arkadaşlarına veda etmedi

İdil Erin Tetik
HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN 12082023Getty Images
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Harry Kane, Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olurken takım arkadaşlarına veda etmek için yeterli zamanı bulamadı.

  • Kane, Tottenham'a WhatsApp'tan veda etti
  • Daha iyi bir vedalaşma için dönebilir
  • Bayern Münih ile ilk maçı hüsrandı

NE OLDU? Harry Kane geleceğine dair yaşadığı belirsizliğin ardından 100 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu. Ancak transferi o kadar ani gelişti ki takım arkadaşlarına veda etmeye vakit bulamadı.

BÜYÜK RESİM: The Athletic'in haberine göre, 30 yaşındaki forvet, Cuma günü özel bir jetle Münih'e giderken Tottenham'ın WhatsApp grubundan bir veda mesajı gönderdi.

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DAHA FAZLASI: Harry Kane kötü ayrılmak istemediği Tottenham'a güzel bir veda yapabilmek için önümüzdeki haftalarda Londra'ya dönmeyi planlıyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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SIRADA NE VAR?: Harry Kane, Bayern Münih ile RB Leipzig karşısında aldıkları 3-0'lık yenilgiyi unutup yeni takımına iyi bir başlangıç yapmayı umuyor. Bundesliga'da ilk maçına Cuma günü Werder Bremen karşısında çıkabilir.