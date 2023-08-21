Tottenham, Harry Kane'e 100 milyon euro ödemesi için Bayern Münih'e şantaj mı yaptı?

Eski Alman futbolcu Lothar Matthaus, Tottenham'ın Harry Kane'i 100 milyon euro'ya almaları için Bayern Münih'e şantaj yaptığını söylüyor.

Harry Kane'in sözleşmesinin bitimine bir yıl vardı

100 milyon euro'ya Bayern Münih'e transfer oldu

Tottenham önceki birkaç teklifi reddetmişti

NE OLDU? Bayern Münih bu yaz bir numaralı transfer hedefi olarak belirlediği Harry Kane'i kadroya katabilmek için yoğun mesai harcadı. Önceki iki teklifi Tottenham tarafından reddedilen Alman devi, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Harry Kane'i 100 milyon euro karşılığında transfer etti.

NE SÖYLENDİ? Daha önce Bayern Münih forması giyen eski Alman futbolcu, Matthaus bu transferi şu sözlerle yorumladı: "Bayern Münih'teki yetkililer, Harry Kane'i almaları gerektiği konusunda yüzde yüz ikna oldular. Bu yüzden sınırları zorladılar. Belki de Tottenham tırnak içinde Bayern Münih'e biraz "şantaj" yaptı. Biraz daha, biraz daha fazla diye. Oyuncuyu istediklerini biliyorlardı. Lewandowski, 33-34 yaşlarında Barcelona'ya yaklaşık 50 milyon euro'ya gitti. Şimdi 30 yaşındaki bir oyuncu için 100 milyon euro verdiler. Bence yerini dolduracak."

SIRADA NE VAR? Bayern Münih, Bundesliga'da bir sonraki maçını 27 Ağustos'ta Augsburg'a karşı oynayacak. Werder Bremen'e karşı oynadıkları sezonun ilk maçı, Harry Kane ve Leroy Sane'nin şovuyla 4-0 bitmişti.