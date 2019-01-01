Transfer

Tottenham, Giovani Lo Celso'nun peşinde

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@laliga
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Tanguy Ndombele transferinde kırdığı rekoru geliştirmek istiyor.

Yaz transfer döneminde Leeds United’dan Jack Clarke ve Lyon’dan Tanguy Ndombele’yi kadrosuna katan Tottenham, Real Betis’in orta saha oyuncusu Giovani Lo Celso’nun peşine düştü.

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Mirror ’ın haberine göre Ndombele transferi için 65 milyon pound harcayarak rekor kıran Tottenham, Lo Celso için 70 milyon poundu gözden çıkarmış durumda.

23 yaşındaki Arjantinli oyuncu, takımdan ayrılması gündemde olan Christian Eriksen’in boşluğunu doldurmak için transfer listesine alındı.

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Christian Eriksen’in geleceği hakkında konuşan teknik direktör Mauricio Pochettino “Umarım Christian takımda kalır. O, harika bir oyuncu. Futboldaki en büyük yeteneklerden biri. Birçok kulüp onunla ilgileniyor. Neler olacağını ben de bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla 45 resmi maça çıkan Lo Celso, 16 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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