Tottenham geri döndü, Harry Kane rekor kırdı

Tottenham'ın evinde Olympiakos karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza attığı maçta, İngiliz golcü de yeni bir rekor kırdı.

, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun beşinci haftasında evinde ağırladığı Olympiakos'u 4-2 yenerken, Harry Kane ise Şampiyonlar Ligi'nde 20 gole en erken ulaşan oyuncu oldu.

Tottenham karşılaşmanın 19. dakikasında 2-0 geriye düştükten sonra, Kane'in 50 ve 77. dakikadaki golleriyle skoru kendi lehine çevirmeyi başarmıştı.

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Bu iki gol aynı zamanda Kane'in Şampiyonlar Ligi'ndeki yalnızca 24'üncü maçında attığı 20'nci golü anlamına geliyordu. Böylece Kane, daha önce rekoru elinde bulunduran Alessandro Del Piero ve Ruud van Nistelrooy'dan üç daha az maç oynayıp 20 gole ulaşmış oldu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Kasım 2016'da ağlarına gönderen Kane, geride kalan üç yıl içinde gollerini rahat bir şekilde sıralamayı başardı.

2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı yedi maçta yedi gol atan Kane, geçen sezon takımının final oynadığı turnuvada ise beş gol atmıştı.