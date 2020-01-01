Tottenham, Gareth Bale için Real Madrid ile masada

Premier Lig ekibi Tottenham, Real Madrid’in gözden çıkardığı Gareth Bale için transfer görüşmeleri yapıyor.

2013 yılında 101 milyon euro’luk rekor bedelle ’e transfer olan Gareth Bale, eski kulübüne dönebilir.

Galli futbolcunun menajeri Jonathan Barnett, BBC’ye yaptığı açıklamada kulüplerin bu transfer için görüşme halinde olduğunu söyledi.

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Bale’in ’a dönmeyi arzuladığını belirten Barnett, “Gareth hâlâ Tottenham’ı seviyor. Yeniden o formayı giymek istiyor” ifadelerini kullandı.

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Real Madrid’de çıktığı 251 maçta rakip ağları 105 kez sarsan Bale, Şampiyonlar Ligi kupasını dört kez kaldırırken, iki de şampiyonluğu yaşadı.

Ancak teknik direktör Zinedine Zidane ile bir türlü yıldızı barışmayan 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon yanlızca 16 maçta görev aldı.