İngiliz forvetin, bir sonraki yaz transfer döneminde Almanya'nın yolunu tutması bekleniyor.

NE OLDU? Kane, çarşamba gecesi Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt ile Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Bayern'e transfer olduğuna dair söylentileri ele aldı. NE SÖYLEDİ: 29 yaşındaki oyuncu, transfer konusunda şu şekilde konuştu: "Tottenham Hotspur'a odaklandım ve bizim için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. "Bayern üst düzey bir kulüp, ancak tüm konsantrasyonum Tottenham ve yarın gece kazanmak için sahada olacak. "Şu anda, bu konu haricinde konuşmam doğru olmaz, çünkü tam anlamıyla maça odaklandım." BÜYÜK RESİM: Bayern, 2022/23 sezonunda Bundesliga'ya iyi bir başlangıç yapamadı. Ve Robert Lewandowski'nin Barcelona'ya yaz transferinin etkilerini açıkça hissetti. Kane'in, Spurs ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek ve Bayern'in ilgisini çektiği çok belli... ÜÇ RESİMDE:

Getty Images

Getty

Getty Images

KANE İÇİN SIRADA NE VAR? Çarşamba günkü Frankfurt ile olan maç, Antonio Conte ve ekibinin Şampiyonlar Ligi hedefleri için çok önemli.

Hem Spurs hem de Frankfurt, D Grubu'ndaki bu kritik maça kilitlendi ve İngilizler, en güvendikleri oyuncu olan Kane'in iyi bir performans sergilemesini bekliyor.